«Не проиграю человеку с серьгой в ухе». Фьюри пошутил над Усиком

Популярный британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к украинскому тяжеловесу Александру Усику, который станет его следующим соперником.

«Я не проиграю человеку с серьгой в ухе», – написал Цыганский король в своих социальных сетях.

Отметим, что Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Александр Усик, в свою очередь, владеет титулами по версиям WBA, IBF и WBO.

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну дал прогноз на поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.