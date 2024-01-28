Александр Усик отреагировал на провокацию со стороны Тайсона Фьюри

Известный украинский боксёр Александр Усик ответил на шутку со стороны британца Тайсона Фьюри.

«Я не проиграю человеку с серьгой в ухе», – написал Цыганский король в своих социальных сетях, высмеяв образ Усика.

«Это старая казацкая традиция — носить серьгу в ухе, а казак — это воин», – ответил Усик на сообщение Тайсона.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Александр Усик, в свою очередь, владеет титулами по версиям WBA, IBF и WBO. Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну дал прогноз на поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.