О'Мэлли дал прогноз на свой реванш с Верой

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли поделился мыслями о своём предстоящем реванше с эквадорцем Марлоном Верой.

«Вере придется придумать что-то новое, новую стойку. Если левая нога будет впереди – нокаут. Если правая – нокаут. Так что не знаю, ему придется что-то придумать. Мы увидим то, чего не видели раньше, а именно то, как он отправится в глухой нокаут», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

Первый бой между О'Мэлли и Верой прошёл в августе 2020 года UFC 252. Он завершился победой Марлона техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, реванш Шона О'Мэлли и Марлона Веры состоится 10 марта текущего года. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 299.