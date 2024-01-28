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Портер на примере боя Ломаченко – Камбосос назвал проблему современного бокса

Портер на примере боя Ломаченко – Камбосос назвал проблему современного бокса
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер высказался о проблеме современных боксёрских рейтингов.

По словам Портера, на положение бойца влияют не только победы, но и лояльность его команды к санкционирующей организации, из-за чего менее известные боксёры могут занимать высокие позиции.

«На конвенциях [санкционирующих организаций] есть день, когда люди занимаются тем, что пытаются поднять своих бойцов в рейтинге. Камбосос и его команда не посещали съезды WBA и WBO, поэтому и не входят в рейтинги этих организаций.

Худшее в боксе то, что у вас не одинаковый рейтинг. Это актуальная дискуссия, и если присмотреться, то можно задаться вопросом, как Камбосос может стоять выше Ломаченко? Очевидно, кто-то обратился в IBF и настоял о перестановке», — приводит слова Портера ProBox TV.

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