Каннонье сказал, кто победил в бою Стрикленда и дю Плесси

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье прокомментировал результат чемпионского поединка между соотечественником Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшегося на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым чемпионом организации.

«Я могу представить, что этот поединок уходит в любую сторону, если вы принимаете в расчёт мнение, согласно которому у чемпиона нужно побеждать явно. Но я принимаю и победу дю Плесси раздельным решением. Я отдал ему второй, третий и четвёртый раунды. Пятый раунд получился довольно близким. Шон смотрелся лучше в концовке», – сказал Каннонье в интервью YouTube-каналу The Schmo.