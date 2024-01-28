«Крикливый идиот». Люк Рокхолд рассказал о спарринге с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Люк Рокхолд рассказал о спарринге с соотечественником Шоном Стриклендом.

«Он вёл себя как крикливый идиот, и я подумал: «Кто, чёрт возьми, этот парень?» Я был в дурном настроении. Меня всё раздражало, и я подумал: «Чёрт, я проведу спарринг с этим парнем. Я не могу это выносить».

Он довольно хитрый. Я пошёл в туалет, обернул зубы бумажным полотенцем, нечто вроде влажной школьной капы, и провёл спарринг. Это был конкурентный спарринг, и я бы хотел сделать это снова», — сказал Рокхолд на подкасте JAXXON Podcast.

Ранее генеральный директор Дана Уайт назвал свой счёт в поединке Стрикленд — дю Плесси.