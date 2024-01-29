Тренер Нганну: если Джошуа пойдёт в размен, Фрэнсис его поймает

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о его предстоящем боксёрском поединке с британцем Энтони Джошуа.

«Что ж, я не собираюсь говорить, что Джошуа уязвимей Фьюри, но скажу, что он уязвимей для нас с точки зрения стиля. Тайсон хорош в движении, работе под углами и уклонах. Вот почему мы пытались установить контроль над рингом и навести на него прицел.

Джошуа хорошо работает джебом, но я чувствую, что мы скорее поймаем его в размене, нежели в попытке выследить. Так что некоторые различия будут. Если Джошуа пойдёт в размен, Фрэнсис его поймает», — приводит слова Никсика издание MMA Fighting.

Напомним, поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).