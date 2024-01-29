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О'Мэлли: я покажу мастерское выступление в поединке с Верой

О'Мэлли: я покажу мастерское выступление в поединке с Верой
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории, американец Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша с Марлоном Верой.

«Уровень моего выступления в поединке с Верой будет невероятным. Чито — вынослив и крепок, поэтому мне придётся активно поработать руками и коленями. Это будет мастерское выступление. Я открою новый уровень, все увидят и скажут: «Этого можно достичь!» — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

Первый бой между О'Мэлли и Верой прошёл в августе 2020 года на UFC 252. Он завершился победой Марлона техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, реванш Шона О'Мэлли и Марлона Веры состоится 10 марта нынешнего года. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 299.

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