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Джошуа рассказал, кто может стать его следующим соперником после Нганну

Джошуа рассказал, кто может стать его следующим соперником после Нганну
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) рассказал о желании провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Следующий соперник? Думаю, что им может стать Деонтей Уайлдер. Контракты подписаны, а бой по-прежнему интересен фанатам. Это противостояние Великобритании и США, все эти хорошие рекламные штуки, это всё ещё хороший бой», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Энтони Джошуа 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

Ранее Джошуа рассказал, что он не думает о поединке с победителем пары Тайсон Фьюри — Александр Усик.

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