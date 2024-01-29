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Холлоуэй: некоторые из бойцов стали часто пересекать черту, когда раскручивают бои

Холлоуэй: некоторые из бойцов стали часто пересекать черту, когда раскручивают бои
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй раскритиковал бойцов за трэш-ток.

«Корейский зомби, Джастин Гэтжи и я – умирающая порода бойцов. Мы не говорим всякую чушь в соцсетях или в разговорах со СМИ. Понятно, что бойцы пытаются раскручивать свои бои, но некоторые из них стали часто пересекать черту. Это отстой», — приводит слова Холлоуэя Sportskeeda.

Профессиональный рекорд Макса Холлоуэя в смешанных единоборствах составляет 25-7. Он является бывшим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории. Свой следующий поединок американец проведёт с соотечественником Джастином Гэтжи, который владеет неофициальным титулом BMF. Они подерутся 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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