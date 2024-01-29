Хабиб Нурмагомедов показал, как отправился на охоту в Дагестане

Прославленный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами новым фото. Легенда ММА показал, как ходил на охоту на уток.

«Охота на уток», — подписал фото Хабиб, добавив к сообщению хештег Дагестан.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. После завершения карьеры в смешанных единоборствах президент UFC Дана Уайт не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но россиянин заявлял, что решение уйти окончательное и пересмотру не подлежит. В общей сложности на его счету 29 боёв, в которых он одержал 29 побед.