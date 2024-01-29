«Он трус». Тим Цзю объяснил, почему не будет драться с Чарло

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) рассказал, почему он не будет драться с американцем Джермеллом Чарло.

«Я уже пришёл к выводу о том, что наш с ним бой не состоится, потому что он трус. Что он сделал, чтобы защитить свои пояса? Просто перестал драться. Это несправедливо по отношению к другим.

Джермелл держал дивизион несколько лет, так что пусть сидит в своём отпуске», — сказал Цзю на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, Тим Цзю в своём последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, единогласным решением победил временного чемпиона WBC американца Брайана Мендосу.

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) Цзю сразится с бывшим объединённым чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), американцем Китом Турманом (30-1, 22 KO).