MMA Global Series — Dubai: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию

10 февраля в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Дубае пройдёт турнир по смешанным единоборствам MMA Global Series – Dubai.

Начало турнира MMA Global Series – Dubai пройдёт в субботу, 10 февраля, в 19:00 мск.

В прямом эфире бои и лучшие моменты MMA Global Series – Dubai покажет Okko.

На данный момент анонсированы два боя на турнире. Россиянин Сергей Дьяконов сразится с представителем Ирана Масудом Сафари, и бразилец Тьяго Кардосо встретится с россиянином Магомедом Саидовым.

Напомним, Дьяконов провёл в MMA Series 10 боёв, в которых одержал 10 побед – семь нокаутов, один сабмишен и два судейских решения. Бразильский боец Кардосо в своём последнем поединке уступил известному российскому бойцу Сергею Харитонову. Тяжеловес Харитонов нокаутировал соперника в первом раунде.

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