Роман Копылов подписал контракт на следующий бой в UFC

Александр Скаредин, менеджер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, сообщил, что его подопечный подписал контракт на поединок с 14-м номером рейтинга американцем Энтони Эрнандесом, который состоится на турнире UFC 298.

«Буквально на днях подписали контракт на бой с Энтони Эрнандесом. Несмотря на то что это короткое уведомление, Рома давно в лагере. У нас есть понимание по сильным и слабым сторонам соперника, есть чёткое представление, как нужно побеждать. При этом Эрнандес – 14-й номер рейтинга средневесов, поэтому это новая попытка ворваться в топ-15. Хочется увидеть яркий нокаут в исполнении Романа. Я в него верю», – цитирует Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед.