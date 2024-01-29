Тим Цзю: резюме Турмана намного выше моего, но он почувствует мой расцвет

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал организацию поединка с американцем Китом Турманом, который состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США).

«У Турмана есть имя, и его резюме намного выше моего, определённо, однако он никогда не встречался с Тимом Цзю, и это самая большая проблема для него. Когда я на высоте, то блистаю, и он почувствует мой расцвет», — цитирует Цзю FOX Sports Australia.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру. В июле 2019-го американец Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.