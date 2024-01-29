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Усик: готовлюсь к Фьюри с тех пор, как он побил Кличко

Усик: готовлюсь к Фьюри с тех пор, как он побил Кличко
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ему не пришлось радикально менять подготовку ради того, чтобы подойти к поединку с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри в наилучшей форме.

«Мне не нужно вносить большие коррективы. Я готовлюсь к нему уже много лет, с тех пор, как он побил Владимира [Кличко]. Он про меня не знал, потому что я не такой известный человек в мире бокса. А я готовился и к Энтони Джошуа, и к нему с самого начала, как я стартанул в профессиональном боксе», — сказал Усик в эфире TNT Sports.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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