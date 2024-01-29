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Фьюри: у меня нет неприязни к Усику, это лишь бизнес

Фьюри: у меня нет неприязни к Усику, это лишь бизнес
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём отношении к обладателю титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику, поединок с которым состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Откровенно говоря, у меня нет неприязни к Александру. Никакой ненависти, никакой вражды. Для меня это лишь бизнес. Я выйду и сделаю своё дело, а он выйдет и сделает своё, вот и всё.

У меня нет к нему негатива. Он приятный человек. Я не могу сказать о нём ничего дурного, но, к несчастью для Александра, он дерётся с Тайсоном Фьюри в его эпоху. Мне осталось побить его, чтобы вычистить дивизион. Это будет флеш-рояль», — сказал Фьюри в эфире TNT Sports.

Ранее Боб Арум заявил, что Усик станет испытанием для Фьюри.

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