Гэтжи объяснил, почему заслуживает боя с Махачевым

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи объяснил, почему заслуживает третьего шанса.

«Знаю, люди хотят увидеть новое лицо в бою с Махачевым. Есть и другие, они говорят, что я дважды проиграл в бою за титул. Но я сделал то, что должен был. Я побил шестого или седьмого номера, проспекта, а затем нокаутировал второго. Итак, вот где я нахожусь. Да, сечка [Оливейры] всё испортила, но я готов подтвердить свою репутацию», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 291 в июле Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье, взяв реванш за досрочное поражение в апреле 2018 года. Махачев на UFC 294 в октябре остановил в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.