Евлоев рассказал, за кого будет болеть в бою Волкановски — Топурия

Мовсар Евлоев, топовый российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Александром Волкановски и Илией Топурией.

«Думаю, Волк может победить, но после нокаута от Ислама и отсутствии времени на полноценный отдых у Топурии появился шанс. Для меня будет лучше, если победит Топурия. Нам нужно уладить дела, и в моём списке это первое — самый лёгкий титульный», — сказал Евлоев.

17 февраля на турнире UFC 298 Александр Волкановски из Австралии сразится с испанцем Илией Топурией. На кону в данном противостоянии будет стоять титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. 21 января на турнире UFC 297 он единогласным решением судей победил Аллена.