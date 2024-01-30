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Евлоев рассказал, за кого будет болеть в бою Волкановски — Топурия

Евлоев рассказал, за кого будет болеть в бою Волкановски — Топурия
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Мовсар Евлоев, топовый российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Александром Волкановски и Илией Топурией.

«Думаю, Волк может победить, но после нокаута от Ислама и отсутствии времени на полноценный отдых у Топурии появился шанс. Для меня будет лучше, если победит Топурия. Нам нужно уладить дела, и в моём списке это первое — самый лёгкий титульный», — сказал Евлоев.

17 февраля на турнире UFC 298 Александр Волкановски из Австралии сразится с испанцем Илией Топурией. На кону в данном противостоянии будет стоять титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. 21 января на турнире UFC 297 он единогласным решением судей победил Аллена.

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