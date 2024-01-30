Немков рассказал, с кем из россиян он хотел бы подраться

Лидер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков (Россия) рассказал о том, с кем бы он хотел провести свой следующий поединок.

«С Иваном Штырковым у нас, к сожалению, не один раз срывался поединок. То у меня была травма, то у него какие-то проблемы. Конечно, мне было бы интересно подраться с таким соперником, который настолько знаменит у нас в России.

Также было бы интересно встретится с бразильцем Клидсоном Абреу. Хотел бы провести реванш и реабилитироваться. Если представится такая возможность, буду только рад», — приводит слова Немкова Metaratings.

В последнем бою, который проходил на турнире Bellator 297 в 2023 году, в ночь с 16 на 17 июня мск, Вадим сражался с представителем Кубы Йоэлем Ромеро. Противостояние продолжалось всю дистанцию и завершилось победой россиянина единогласным решением судей. На счету Немкова 16 побед и два поражения в ММА.