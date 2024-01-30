Холлоуэй назвал фаворита в бою Волкановски — Топурия

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй дал комментарий по поводу противостояния между Александром Волкановски и Илией Топурией.

«Алекс — это Алекс, знаете, против такого парня сложно ставить, если вы любитель ставок. Как можно ставить против него? В конце концов, я думаю, что тренеры Алекса умны, они знают, что делают. Я думаю, если Алекс не получит травму в тренировочном лагере перед этим боем, то все будет в порядке.

Я знаю, что Топурия — убийца, убийца во всех смыслах, он молодой парень, но посмотрим, что произойдет… Я ненавижу выбирать кого-то, но если бы я делал ставки, то, знаете, мне трудно было бы ставить против Алекса», — приводит слова Холлоуэя MMA News.