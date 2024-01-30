Корнея Тарасова отпустили из отдела полиции под обязательство о явке

Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов был отпущен из отдела полиции под обязательство о явке, сообщает Mash.

Напомним, ранее Тарасов был задержан в Санкт-Петербурге за драку на Лиговском проспекте. Младший из братьев Тарасовых был доставлен в отдел полиции за драку после концерта в клубе «Грибоедов», где Корней Тарасов выступал в качестве хедлайнера на хип-хоп фестивале.

Боец поп-ММА утверждает, что в отношении него не поступало заявлений, а все претензии нужно адресовать охраннику Стаса Барецкого, который в тот вечер был с ними. Конфликт же якобы спровоцировала именно компания поклонников — слишком настойчиво пытались сфотографироваться.