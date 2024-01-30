Всеволод Шумков назвал боксёра, на которого он равняется

Российский боксёр Всеволод Шумков рассказал о том, что он равняется на Дмитрия Бивола.

«Раньше особенно не было такого. Но сейчас мне нравятся бои Дмитрия Бивола. Он очень чётко боксирует, может вырубить даже в 10 раунде, хотя там сил уже не так много. А он это может. Дмитрий проделывает грандиозную работу», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

3 февраля в Серпухове состоится вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», который организует Международная ассоциация бокса. В главном событии спортивного мероприятия бой проведёт трёхкратный чемпион России Всеволод Шумков, противостоять которому будет представитель Кубы Сайдель Хорта. Спортсмены сразятся в 10-раундовом поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.