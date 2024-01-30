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«Это будет битва стилей». Шумков дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

«Это будет битва стилей». Шумков дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева
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Российский боксёр Всеволод Шумков высказался по поводу поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Для всего профессионального бокса, да и для России хорошо, что будет такой бой за звание абсолютного чемпиона мира. Это прославляет нашу страну. Но есть и другая сторона медали. Это два наших боксёра, сложно за кого-то болеть. Я буду болеть просто за красивый и хороший бокс. Думаю, и шансы 50 на 50. Стилистически они разные. Бетербиев очень жёстко бьёт, может завершить бой в любой момент. Дмитрий Бивол хорошо работает на ногах, на дистанции. Это будет битва стилей. Кто лучше проделает свою работу, тот и победит», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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