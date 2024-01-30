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«Готов драться с нашими, бился даже с братом». Владислав Шумков – о поединках с россиянами

«Готов драться с нашими, бился даже с братом». Владислав Шумков – о поединках с россиянами
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Российский боксёр Всеволод Шумков рассказал о том, что готов драться со своими соотечественниками.

«Считаю, что бокс – это бокс. Мы соотечественники, друзья, но я готов драться с любым соперником. В моём весе много российских боксёров. В будущем я был бы рад разделить с ними ринг и подраться. Главное – это титул. Мы всё равно останемся товарищами, друзьями, но в бою мы враги. Это даже сложнее, потому что все знают друг друга, нужно удивлять чем-то новым. Я несколько раз встречался на чемпионатах России с одним и тем же соперником, и это намного сложнее. Мне даже приходилось драться со своим братом. Мы все были в одном весе, дрались», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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