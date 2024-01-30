Всеволод Шумков назвал трёх лучших боксёров планеты

Российский боксёр Всеволод Шумков назвал трёх, по его мнению, лучших боксёров в мире.

«Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Василий Ломаченко. Мне нравится их стиль боя. Бивол – жёсткий, игровой. Бетербиев – панчер. Ломаченко – техничный и быстрый на ногах. Это очень красивый бокс. У остальных, мне кажется, грязный бокс. Он мне не очень нравится. Бокс – спорт джентльменов», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

3 февраля в Серпухове состоится вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», который организует Международная ассоциация бокса. В главном событии спортивного мероприятия бой проведёт трёхкратный чемпион России Всеволод Шумков, противостоять которому будет представитель Кубы Сайдель Хорта. Спортсмены сразятся в 10-раундовом поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.