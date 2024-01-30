Вагабов — о поединке со Штырковым: это будет культурный бой взрослых людей

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов дал комментарий по поводу предстоящей встречи с Иваном Штырковым.

«Подготовка только начинается, у нас есть месяц до поединка. До этого была физкультура, подготовка впереди, и она будет мощная. Говорить не буду, но у Ивана есть слабые стороны, которые мы сейчас рассматриваем, также есть и сильные стороны, над которыми мы будем работать. Это будет культурный бой взрослых, опытных людей, без грязи, просто спортивный, жесткий поединок. Есть ответственность в целом за турнир, мы его закрываем, мы к этому готовы и все будет на уровне», — передаёт слова Вагабова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее сообщалось, что поединок Штыркова и Вагабова пройдёт по формуле из трёх раундов по три минуты каждый. Спортсмены сразятся в весовой категории до 100 кг.