Джермалл Чарло и Теренс Кроуфорд могут стать соперниками Сауля Альвареса в 2024 году

Известные боксёры Джермалл Чарло и Теренс Кроуфорд могут стать соперниками Сауля Альвареса в 2024 году. Об этом сообщил журналист Сальвадор Родригез у себя в социальных сетях.

«Кстати, похоже, что в 2024 году для Канело это будут Чарло и Кроуфорд — в таком порядке», — написал Родригез.

Ранее сообщалось, что поединок Канело с Чарло может состояться 4 мая и стать дебютным боем Альвареса, транслируемым на Amazon Prime Video PPV. Сообщается, что Альваресу нужен статусный соперник, чтобы увеличить количество продаж платных трансляций боя. Считается, что Чарло хорошо подходит на эту роль.

Напомним, что Альварес уже встречался с братом-близнецом Чарло — Джермеллом. Их бой состоялся 1 октября прошлого года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).