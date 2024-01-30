Томсон рассказал, почему Макгрегор не вернётся в бои в 2024 году

Бывший боец UFC Джош Томсон высказался о возвращении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в октагон. Американец выразил мысль о том, что в этом году фанаты не увидят бой с участием Конора. Томсон намекнул на то, что руководству UFC невыгодно, чтобы Макгрегор дрался.

«Все ждут, что Макгрегор вернётся в этом году, проведя поединок против Майкла Чендлера. Но, думаю, этого не случится. Мы видим, как UFC придерживает его контракт. У него остался один бой по контракту, а UFC не хочет, чтобы он провёл этот бой и ушёл. Поэтому они его придерживают», – заявил Томсон в очередном выпуске подкаста WEIGHING IN.

Напомним, профессиональный рекорд Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. С лета 2021 года ирландский боец не выходил в октагон (тогда он в бою с американцем Дастином Порье сломал ногу). Ожидается, что в этом году Конор вернётся в бои.