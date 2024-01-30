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Ислам Махачев высмеял Хабиба Нурмагомедова

Ислам Махачев высмеял Хабиба Нурмагомедова
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Чемпион лёгкой весовой категории UFC россиянин Ислам Махачев высмеял своего спарринг-партнёра и друга Хабиба Нурмагомедова, который входит в Зал славы UFC.

Хабиб вчера, 29 января, в своих социальных опубликовал фотографию с охоты, куда он направился в белых кроссовках.

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«Охота на уток», — написал Хабиб.

«Утки увидели твои кроссовки и не поверили, что ты охотник», — с иронией ответил Ислам.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Свою профессиональную карьеру Орёл завершил в октябре 2020 года. Тогда он сабмишеном во втором раунде победил американского бойца Джастина Гэтжи.

Ранее обладатель титула BMF Джастин Гэтжи заявил, что заслуживает провести бой с Исламом Махачевым.

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