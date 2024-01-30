Мовсар Евлоев рассказал, как правильно произносится его имя

Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, как правильно произносить его имя и где делать ударение.

«Оба варианта правильные. Дома меня Мóвсар называют, а все остальные — Мовсáр. В принципе я даже сам до конца не знаю, какое более правильное. И так и так подходит», — заявил Евлоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. Он занимает пятое место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC. Свой последний поединок россиянин провёл 21 января на турнире по UFC 297. Его соперником стал британец Арнольд Аллен. Евлоев одержал победу единогласным решением судей.