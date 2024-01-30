Спарринг-партнёр Царукяна: Оливейра победит Армана

Боец UFC Ренато Мойкано, представляющий Бразилию, высказался о предстоящем поединке россиянина армянского происхождения Армана Царукяна со своим соотечественником Чарльзом Оливейрой.

«Если честно, Оливейра лучше Армана. Даже несмотря на то что мы тренируемся вместе с Царукяном и у нас один тренер. Я его очень сильно уважаю. Но я полагаю, что Чарльз более техничный. Оливейра победит Царукяна», — сказал Мойкано в интервью The MMA Hour.

Примечательно, что Мойкано является спарринг-партнёром Царукяна. Оба бойца тренируются в зале American Top Team в Майами (США).

Напомним, поединок между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном состоится в ночь на 14 апреля по московскому времени. Он войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300 в Лас-Вегасе (США).