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Спарринг-партнёр Царукяна: Оливейра победит Армана

Спарринг-партнёр Царукяна: Оливейра победит Армана
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Боец UFC Ренато Мойкано, представляющий Бразилию, высказался о предстоящем поединке россиянина армянского происхождения Армана Царукяна со своим соотечественником Чарльзом Оливейрой.

«Если честно, Оливейра лучше Армана. Даже несмотря на то что мы тренируемся вместе с Царукяном и у нас один тренер. Я его очень сильно уважаю. Но я полагаю, что Чарльз более техничный. Оливейра победит Царукяна», — сказал Мойкано в интервью The MMA Hour.

Примечательно, что Мойкано является спарринг-партнёром Царукяна. Оба бойца тренируются в зале American Top Team в Майами (США).

Напомним, поединок между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном состоится в ночь на 14 апреля по московскому времени. Он войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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