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Евлоев рассказал, когда он готов вернуться в октагон UFC

Евлоев рассказал, когда он готов вернуться в октагон UFC
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Популярный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, ответил на вопрос, когда он готов вернуться в клетку UFC. Евлоев дал понять, что он может подраться уже через два-три месяца. Однако Мовсар понимает, что все его потенциальные оппоненты заняты, поэтому следует ждать.

«Все заняты. Надо ждать того, кто будет доступен в ближайшее время. Я готов уже через два-три месяца», – сказал Евлоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, профессиональный рекорд Мовсара Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. Предыдущий раз российский боец выходил в октагон 21 января. Тогда в рамках турнира UFC 297 он провёл бой против Арнольда Аллена из Великобритании, одержав победу единогласным решением судей. Сейчас Евлоев занимает пятое место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC.

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