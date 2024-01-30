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Гаджиев назвал фаворита в бою между Вартаняном и Исмагуловым

Гаджиев назвал фаворита в бою между Вартаняном и Исмагуловым
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Глава лиги Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке бывшего бойца ACA Эдуарда Вартаняна и экс-бойца UFC Дамира Исмагулова. Промоутер выразил мысль о том, что Вартанян является фаворитом данного противостояния. На своём канале в YouTube Гаджиев объяснил собственную точку зрения.

«Думаю, что Вартанян — фаворит. Он умеет психологически хорошо подходить к боям, разбирать соперников. Дамир немного однобокий боец. Крутой, но однобокий. Плюс Эдуард тренировался в США, а что делал сейчас Дамир, большой вопрос. Поэтому мне кажется, что Вартанян является фаворитом», – сказал Гаджиев.

Ранее стало известно о том, что Эдуард Вартанян и Дамир Исмагулов проведут поединок в промоушене «Наше Дело». Они подерутся 2 марта в Москве. Отметим, что данный поединок пройдёт по правилам кикбоксинга.

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