Боец UFC Евлоев: с ростом уровня популярности как‑то отдаляешься от друзей

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, ответил на вопрос, какие люди помогают ему в спортивной карьере.

«За последние пять лет, кроме семьи, никого нет: это родители, братья, тренеры, которых я считаю за родных людей. С ростом уровня популярности как‑то отдаляешься от друзей, с которыми вырос и с которыми проводил время. И времени не хватает, и у всех свои интересы. Но они все на связи», — сказал Евлоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21 января в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В рамках данного мероприятия Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена. После этого Дана Уайт заявил, что бой с участием россиянина стал самым скучным на минувшем турнире.