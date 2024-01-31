Стало известно, когда Умар Нурмагомедов проведёт свой следующий бой

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, проведёт свой следующий поединок в марте. Об этом сообщил боец MMA Алиасхаб Хизриев.

«Как состояние Умара? Умар в Вегасе, плечо качает. Сказал, что вроде бы в марте ему бой дадут», — приводит слова Алиасхаба Хизриева «Матч ТВ».

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения. 5 августа 2023 года Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем Кори Сэндхагеном. Однако отказался от выступления из-за травмы плеча.