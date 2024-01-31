«С удовольствием потренируюсь с тобой». Анкалаев отреагировал на сообщение Аспиналла

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, отреагировал на сообщение со стороны временного чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе британца Тома Аспиналла.

«Я большой фанат Анкалаева. Может ли он стать чемпионом? Да, однозначно. Никогда не думал о поединке с ним, говорю исключительно как зритель», — заявил Аспиналл после того, как Магомед нокаутировал бразильца Джонни Уокера.

«С удовольствием потренируюсь с тобой, чемпион», – написал Анкалаев в своих социальных сетях.

Напомним, 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 234. В главном событии мероприятия Магомед Анкалаев во втором раунде нокаутировал Джонни Уокера.