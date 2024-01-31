Уиттакер: Коста не подписал контракт на бой? Это забавно

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал информацию о том, что бразилец Пауло Коста до сих пор не подписал контракт на их очный поединок.

«Коста не подписал контракт на бой? Я не беспокоюсь об этом. Это всегда забавно – контракты, подписи и так далее. Обычно UFC приходит и говорит: «Есть дата и соперник, ты согласен?» И если я говорю «да», то дело сделано. Не так важно, подписан ли контракт сразу или за два дня до боя. Если я сказал «да», то я буду там. Так что не волнуюсь, что что-то может сорваться», – сказал Уиттакер в интервью The MMA Hour.

Напомним, бой между Робертом Уиттакером и Пауло Костой должен состояться 17 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (США).