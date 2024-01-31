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Умар Нурмагомедов обратился к UFC после новости о следующем бое

Умар Нурмагомедов обратился к UFC после новости о следующем бое
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, отреагировал на сообщения о своём новом поединке. Ранее стало известно, что в следующий раз Умар выйдет в октагон в марте этого года. Чуть позже менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз подтвердил информацию. Кто будет соперником россиянина, пока не сообщается.

«Наконец у меня будет бой. Огромное спасибо, UFC», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету бойца в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения. 5 августа прошлого года Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем Кори Сэндхагеном, однако отказался от выступления из-за травмы плеча.

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