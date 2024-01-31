Аспиналл отреагировал на желание Анкалаева потренироваться с ним

Временный чемпион UFC в тяжёлом дивизионе британец Том Аспиналл отреагировал на пост российского бойца Магомеда Анкалаева, в котором тот выразил желание потренироваться с ним.

«С удовольствием потренируюсь с тобой, чемпион», – написал тогда Анкалаев.

«Я ответил тебе в личных сообщениях», – сказал Аспиналл.

Напомним, 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 234. В главном событии мероприятия Магомед Анкалаев во втором раунде нокаутировал Джонни Уокера.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.