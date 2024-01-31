Вахаев выбыл из Гран-при ACA, ему уже нашли замену

Российский тяжеловес Адам Богатырёв заходит в Гран-при ACA. Он заменит выбывшего полуфиналиста Мухумата Вахаева. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Полуфиналист Гран-при Мухумат Вахаев травмировался во время подготовки. Богатырёв заменит его в бою против Кирилла Корнилова. Бой пройдёт, как и было запланировано, 9 марта в Москве на ACA 172. На кону противостояния — путёвка в финал Гран-при. 9 февраля мы узнаем первого финалиста Гран-при, он определится уже 9 февраля на ACA 170 в бою чемпиона ACA Евгения Гончарова против Антона Вязигина», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.