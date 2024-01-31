Сергеев: склоняюсь к победе Усика над Фьюри, бокс Александра — классика СССР

Победитель Гран-при Hardcore Boxing, чемпион России-2023, финалист Кубка России — 2024 Сергей Сергеев поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Наконец-то все любители бокса увидят это фантастическое противостояние. Кто выйдет победителем в этом бою — тяжело сказать. Но я склоняюсь к победе Усика. Усик уже показал, что может боксировать с большими парнями и особо не пропускать большего урона. Его бокс — это классика СССР, поэтому его любят как боксёра. Он феноменальный спортсмен. Но и Фьюри я списывать не хочу, это лучший тяжеловес. Если Фьюри подготовится к этому бою по максимуму не только физически, но и ментально, особенно после боя с Фрэнсисом Нганну, то шансы в этом поединке уравниваются. Бой будет интересный и захватывающий. Жду с нетерпением», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой Усика и Фьюри запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии.