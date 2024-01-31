Менеджер Махачева заявил, что Ислам может провести следующий бой уже в марте

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что российский боец может провести свой следующий поединок уже в марте этого года, а не летом, как ожидалось ранее.
«Если бой не произойдёт в марте, то поединок пройдёт в июне или июле», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский спортсмен сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
В своём последнем бою Махачев одержал победу нокаутом над австралийцем Александром Волкановски. Противостояние состоялось в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294.