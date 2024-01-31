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Менеджер Махачева заявил, что Ислам может провести следующий бой уже в марте

Менеджер Махачева заявил, что Ислам может провести следующий бой уже в марте
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Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что российский боец может провести свой следующий поединок уже в марте этого года, а не летом, как ожидалось ранее.

«Если бой не произойдёт в марте, то поединок пройдёт в июне или июле», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский спортсмен сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

В своём последнем бою Махачев одержал победу нокаутом над австралийцем Александром Волкановски. Противостояние состоялось в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294.

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