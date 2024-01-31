Соннен: если Холлоуэй победит Гэтжи, то возьмёт пояс Махачева

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), американец Макс Холлоуэй одолеет чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в борьбе за пояс в случае победы над Джастином Гэтжи на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

«Я считаю, что тот, кто победит в поединке Гэтжи против Холлоуэя, получит всё. Говорят, что победитель боя Царукян — Оливейра будет бороться за чемпионство с Исламом Махачевым. Я против этого, я сопротивляюсь этому. Считаю, что Гэтжи — претендент номер один. Если Макс победит его, то заберёт и то, и другое: он возьмёт претенденство и возьмёт пояс», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.