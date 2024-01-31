Джонни Уокер: Анкалаев изменил свою стратегию, а я нет

Известный бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, поделился воспоминаниями о поединке с Магомедом Анкалаевым. Этот бой прошёл в ночь с 13 на 14 января и завершился победой россиянина.

«Я сплоховал, когда ударил его ногой с боксёрской дистанции. Я не должен был его пинать. Я очень хорошо выступил в первом раунде, нанёс ему много ударов, я уверен, что выиграл первый раунд. Но во втором раунде он поменял стратегию, стал сокращать дистанцию, пошёл вперёд. Я тоже должен был сменить стратегию. Я должен был начать бить руками, боксировать с ним. Когда ты идёшь назад, это не лучшая стойка для ударов ногами.

Я знаю, в каком моменте ошибся. Я дерусь с лучшими в мире. Если моргнул не вовремя, то всё кончено. Он изменил свою стратегию, а я нет. Это было моей ошибкой. Я не сумел адаптироваться. Я ударил его ногой с дистанции бокса, а он нанёс удар рукой. Я был слишком близко. Я вообще не должен был позволить ему коснуться меня, ведь я выше, чем большинство бойцов», — приводит слова Уокера AgFight.