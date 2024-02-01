Сэндхаген: Умар Нурмагомедов пока чаще снимается с боёв, чем дерётся

Американский боец MMA Кори Сэндхаген, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, высказался по поводу российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Было сложно решиться на бой с Умаром. Я дал ему шанс, хотя он провёл всего четыре боя. Пока что он чаще снимается с боёв, чем дерётся. Это чистая правда. Я зарабатываю кучу денег на своих поединках, а он находится намного ниже меня в рейтинге. Последние три-четыре года своей карьеры я входил в пятёрку лучших, а Умар только-только пробился в топ-5.

Продать этот бой было непросто, но я вошёл в эту игру. Теперь я драться с ним не собираюсь. Удачи ему в дальнейшем», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения. 5 августа 2023 года Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем Кори Сэндхагеном. Однако отказался от выступления из-за травмы плеча.