В Сети появился красочный проморолик к бою Фьюри — Усик
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В Сети появился проморолик к боксёрскому поединку между британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее сообщалось, что спарринг-партнёр Тайсона, 28-летний австралийский боксёр Джай Опетайя, принял решение покинуть тренировочный лагерь британца и вернуться в Австралию для подготовки к своему бою.
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