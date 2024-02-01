Штырков: Вагабов доставит мне немало проблем

Российский боец Иван Штырков высказался о предстоящей встрече с Вагабом Вагабовым.

«О противостоянии с Вагабом Вагабовым уже давно разговаривали с руководством лиги RCC, ещё в то время, когда он становился чемпионом в полутяжёлом и тяжёлом весе Fight Nigts, это был бы хороший громкий бой. Но даже на данный момент это будет хорошее, громкое противостояние, пусть даже по кикбоксингу, но в дальнейшем, даст бог будет здоровье, возможности, может, и подерёмся по ММА. Вагаб Вагабов — это громкое имя в мире единоборств и профессионального спорта, поэтому так думаю, что наше противостояние в любом случае беспроигрышный вариант для организаторов и любителей единоборств.

Мы разговаривали с Николаем Клименко, у него было желание выставить нашу пару на RCC Fair Fight, но немножко поменялись планы и перенесли наш бой именно на Тюмень, потому что вроде как главная пара слетела. Травмировались ребята, и нужна была достойная замена, из-за этого получились кое-какие нестыковки по датам и турнирам.

Вагаб опытный, габаритный, мощный, с хорошей ударной базой, классический ударник, что, думаю, доставит мне немало проблем.

Мне всё равно, кто что говорит, в любом случае бой покажет, кто в данный момент боя будет сильнее, искуснее, мотивированнее. Я на такие вещи не обращаю внимания, так как не читаю комментарии. Я настроен на хороший бой, у меня идёт уже седьмой-восьмой лагерь. Плюс наш бой перенесли, а это ещё дополнительные пять недель подготовки, поэтому я думаю, что не зря всё это делаю. Моя задача показать хороший бой.

Готовлюсь на базе Академии единоборств РМК, со своими ребятами из «Архангела Михаила», так и продолжу подготовку до самого боя», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.