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Усик рассказал, как память о покойном отце до сих пор мотивирует его

Усик рассказал, как память о покойном отце до сих пор мотивирует его
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о роли поддержки со стороны отца в развитии его карьеры. Отец Усика скончался в 2012 году через несколько дней после того, как его сын выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне.

«Мой отец увидел мою победу на Олимпиаде в Лондоне, и это очень важно для меня. Каждый день я молюсь за своего отца. Он дал мне эту жизнь и именно он часто говорил мне в детстве: «Сын, ты всё cможешь». Это до сих пор даёт мне большую мотивацию.

Поймите, отец всегда рядом со мной. Это чистая правда. Я ношу в себе силу моего отца. Его фотография всегда со мной.

Бой с Фьюри? Я хотел этого боя. Весь боксёрский мир ждал этого боя. Это придаёт мне больше мотивации, зная, что в мире бокса есть те, кто хочет, чтобы я победил. Чтобы победить, мне не нужно быть тяжёлым, мне нужно быть быстрым. Вы никогда не встретите жирного волка в лесу», – приводит слова Усика The Ring.

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