Okko будет эксклюзивно показывать турниры по тайскому боксу RWS

Okko начинает показывать тайский бокс, купив эксклюзивные права на трансляцию турниров Rajadamnern World Series (RWS). В Okko будут эксклюзивно доступны лучшие соревнования по муай-тай, проходящие на легендарном стадионе Рачадамнерн в Бангкоке.

Заключив эксклюзивный контракт с Okko, RWS намерены привлечь в ростер промоушена больше российских бойцов и атлетов из постсоветского пространства, чтобы увеличить интерес к турнирам в регионе.

Первым событием со стадиона Рачадамнерн в Okko станет RWS: Петчнуенг vs. Домтонг 3 февраля с титульным боем в первом наилегчайшем весе. Трансляция начнётся в 15:30 по московскому времени.

Культовый стадион Рачадамнерн, построенный в 1945 году, – одно из мест силы для каждого поклонника тайского бокса. Являясь не просто спортивной ареной, а целой спортивной организацией с рейтингами, чемпионами и регулярными турнирами, Рачадамнерн задаёт стандарты тайского бокса во всём мире, а чемпионский титул RWS считается одним из самых престижных в муай-тай.

RWS: Петчнуенг vs. Домтонг и другие события со стадиона Рачадамнерн будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В сервисе также можно смотреть хайлайты, аналитические материалы и другой контент о турнирах RWS. Избранные бои будут показаны на телеканале Okko Спорт.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Тайский бокс пользуется большой популярностью в России, особенно среди молодёжи. Российские бойцы с базой в муай-тай активно и успешно выступают в знаковых ММА-промоушенах. Заключив контракт с RWS, Okko стремится предложить ценителям тайского бокса эксклюзивную возможность следить за главными событиями в мире муай-тай, а также вдохновить зрителей заниматься спортом. С нетерпением жду увеличения числа российских бойцов в ринге Рачадамнерн».